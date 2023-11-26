حرب غزة تفاقم أزمة المياه في القطاع لتلوث الآبار وتدمير محطات المعالجة

تعد أزمة المياه في غزة من كبرى الأزمات التي يواجهها السكان، لاسيما خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع التي بدأت، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب هجوم نفذته حركة حماس على مناطق إسرائيلية في غلاف غزة.

وعوضًا عن شح المياه في الأساس، وتدني نسبة استهلاك الفرد الواحد سنويًا لنقص المصادر المائية، وفق تقرير نشرته مصلحة المياه في القطاع، مطلع عام 2023، فاقم التلوث الذي تعرضت له الآبار الجوفية بسبب القصف الإسرائيلي، من حجم الأزمة، خاصة أن تلك الآبار اختلطت بمياه البحر ما زاد من نسبة الملوحة، وأصبحت غير صالحة للشرب، وحتى للزراعة.

كما قامت الطائرات الإسرائيلية بتدمير عدد من محطات التحلية في غزة، مما زاد من حجم الأزمة أيضًا، ما تسبب بشح المياه الصالحة للشرب، إن لم تكن مفقودة، الأمر الذي دفع السكان للاعتماد على مياه غير صالحة للشرب، ما تسبب بحالات مرضية بينهم، خاصة التسمم عند الأطفال، ومرضى غسيل الكلى، بسبب ضعف الجهاز المناعي لديهم.

وفي هذا السياق، يقول رئيس قسم الطوارئ والمتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، د.خليل الدقران: "لقد جاء لمستشفى شهداء الأقصى منذ بدء الحرب على غزة عشرات الأطفال، وكبار السن ممن يعانون من نزلات معوية وحالات تسمم، تعاني من نفس الأعراض، وعند تشخيص هذه الحالات تبيّن أن السبب المشترك هو شرب مياه ملوثة وغير صالحة".

وأضاف الدقران في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أنه بدلًا من تركيز الاهتمام على الجرحى وأصحاب الإصابات الخطيرة جرّاء القصف الإسرائيلي، يزيد جيش الاحتلال المعاناة بقصف محطات التحلية، وحصار المدنيين فضلًا عن تكدسهم في مراكز الإيواء، مما يزيد من حالات انتشار الأوبئة والأمراض بينهم، وإضافة العبء على كاهل الكوادر الطبية التي تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية وفي عدد هذه الكوادر.

من جانبه، يقول المواطن النازح من شمال قطاع غزة، محمود جودة: "نعاني من نقص شديد في المياه العادية والمياه الصالحة للشرب، نظرًا لانقطاعها وانقطاع الكهرباء اللازمة لتشغيل المواتير لأيام متواصلة، مما يضطرنا لتعبئة الخزانات تعبئة يدوية تمتد لساعات، بعد أن كانت لا تستغرق سوى دقائق وبشكل آلي زمن وجود الكهرباء".