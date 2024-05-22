مخاوف أمريكية من إهدار إسرائيل "بشكل كارثي" فرصة النصر على حماس

كشف تقرير أمريكي، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لديها مخاوف من إهدار إسرائيل، وبشكل كارثي، فرصتها لتحقيق النصر على حماس في غزة.

وترى الإدارة الأمريكية، وفق تقرير نشره موقع "بوليتيكو"، أن إسرائيل بالتالي ستخسر ​​أفضل فرصة لها للقضاء على سيطرة حماس على غزة وضمان عدم تهديد الشعب الإسرائيلي.

ويصف كبار المسؤولين في واشنطن، علناً، استراتيجية إسرائيل في غزة بأنها "هزيمة ذاتية"، ويرون أن قد تفتح الباب أمام عودة حماس.

وبحسب التقرير، يعد ذلك المستوى من الانتقادات الأمريكية الموجهة لحليف الشرق الأوسط، أمراً لم تشهده إسرائيل منذ بدء الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول.

ويعتبر المسؤولون الأمريكيون أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في السيطرة على أجزاء من غزة بعد تطهيرها، وحولت السكان المدنيين وبقية العالم ضدها من خلال القصف واسع النطاق ومنع المساعدات الإنسانية، ومكّنت حماس من تجنيد المزيد من المقاتلين.

وأشار التقرير إلى أن "واشنطن امتنعت، ولعدة أشهر، عن توجيه أي انتقادات لإسرائيل، بل دفعتها بهدوء لتغيير الطريقة التي تنتقم بها من حماس بسبب هجومها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الذي أشعل شرارة الحرب.

لكنّ الإحباط الناتج عن مشاهدة إسرائيل ترفض تغيير مسارها قد طفا إلى العلن بشكل متزايد، ووسع كل انتقاد أمريكي الفجوة مع إسرائيل، وفق "بوليتيكو".