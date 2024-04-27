3 قتلى بقصف إسرائيلي استهدف بلدات جنوبي لبنان

قُتل ثلاثة أشخاص، بينهم مقاتلان من ميليشيا حزب الله؛ إثر ضربات إسرائيلية استهدفت ليلاً بلدات عدة جنوبي لبنان، وفق ما أورد الحزب والوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، السبت.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلاً للقصف بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من ستة أشهر.

ونعت ميليشيا حزب الله في بيانين منفصلين اثنين من مقاتليه من بلدتي كفركلا والخيام.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ، فجر اليوم السبت، غارتين على بلدتي كفرشوبا وشبعا؛ ما أدى إلى مقتل المواطن قاسم أسعد في كفرشوبا".

وتعرضت بلدات عدة جنوبي لبنان في الساعات الأخيرة لضربات إسرائيلية، ألحقت أضراراً بالمنازل والممتلكات.

وأعلنت ميليشيا حزب الله، في بيان، السبت، استهدافها "تموضعات مستحدثة لجنود العدو" غرب شوميرا في شمال إسرائيل، غداة استهدافه موقعين عسكريين بعشرات صواريخ الكاتيوشا؛ رداً على ضربة إسرائيلية استهدفت، الجمعة، قياديين عسكريين اثنين من عناصره في منطقة البقاع الغربي البعيدة عن المناطق التي يشملها القصف الإسرائيلي منذ بدء التصعيد.

وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذه الضربة ضد "إرهابي بارز" في الجماعة الإسلامية "نفّذ عدداً كبيرًا من الهجمات" ضدّ إسرائيل.

ويشارك الجناح العسكري للجماعة الإسلامية، المقربة من حركة حماس، بين الحين والآخر في إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

ومنذ اليوم الذي أعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر، تتبادل ميليشيا حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.