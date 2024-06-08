بينها "الاعتقال".. صحيفة: قطر ومصر حذرتا قادة حماس من 3 إجراءات

أفاد مسؤولون مطلعون على مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، بأن قطر ومصر أبلغتا قادة حماس مؤخراً، بأنهم يواجهون احتمال "الاعتقال" و"تجميد أصولهم"، إضافة إلى "طردهم" من ملاذهم في الدوحة، في حال لم يوافقوا على قبول خطة بايدن لإنهاء الحرب.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال " أمس الجمعة، بأن هذه التهديدات وُجهت بناء على طلب من إدارة بايدن، التي تبحث عن طرق لإقناع حماس، لإبرام صفقة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذه التهديدات قوبلت برفض من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، حيث قال: "لن نوافق على صفقة لا تلبي شروط الحركة".

رسالة من أهم "زعيم"

وأضافت: "قال هنية وهو يحمل رسالة من أهم زعيم للحركة في غزة، (يحيى السنوار) إن الاقتراح الحالي الذي طرحه الرئيس الأمريكي غير مقبول لحماس كونه في نظر الحركة لا يضمن نهاية الحرب".

وجاء رد حماس الأخير، كحجر عثرة جديد أمام جهود بايدن لإحياء المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة، نحو اتفاق يوقف القتال في غزة، ويطلق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، وفق قول الصحيفة.