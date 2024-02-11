ميليشيا الحوثي تنقل عتادها العسكري من الساحل هربًا من الضربات

أفاد تقرير بريطاني بأن ميليشيا الحوثي تأثرت بالضربات التي شنتها القوات الأمريكية البريطانية عليها؛ ما دفعها إلى نقل مراكز الصواريخ والطائرات المسيرة من المناطق الساحلية، لإعادة توزيعها في محافظات داخل البلاد.

ونقلت وكالة "شيبا انتليجنس" عن مصادر عسكرية، أن هذا القرار جاء خلال اجتماع سري عقد في مقر المنطقة العسكرية السادسة بحضور خبراء إيرانيين وكبار القادة العسكريين للحوثيين.

وأبرز التقرير أن الميليشيا نقلت كميات كبيرة من العتاد إلى الجوف وعمران والبيضاء، وذلك عقب تكبدها خسائر فادحة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد طلب الحوثيون من الخبراء العسكريين الإيرانيين توفير معدات تشويش، للمساعدة في منع إضعاف القدرات العسكرية للميليشيا بسبب الضربات الأمريكية البريطانية على مراكز إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.