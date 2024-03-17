آلاف المفقودين في غزة.. والعائلات تبحث عن إجابات

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الضوء على آلاف المفقودين في قطاع غزة مع استمرار الحرب، وقالت إن العائلات تجهل مصيرهم إن كانوا تحت الأنقاض أو معتقلين لدى الجيش الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن العائلات في غزة تبحث يائسة عن المفقودين من أفرادها في المستشفيات أو من خلال الاتصال بالخطوط الساخنة التي أنشأتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو في صور الجثث في الشوارع والرجال معصوبي الأعين الذين تحتجزهم القوات الإسرائيلية.

وبحسب تقرير الصحيفة، فقط تلقت اللجنة الدولية تقارير عن فقدان 5118 فلسطينيًا في غزة خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى فبراير/ شباط.

وتؤكد عائلات المفقودين أن الجزء الأكثر إيلاما في الأمر هو عدم معرفة مصيرهم.