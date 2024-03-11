تصاعد الخلاف العلني بين بايدن ونتنياهو بشأن غزة

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الخلاف العلني بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتصاعد بشأن استراتيجية إسرائيل العسكرية في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الرئيس بايدن أكد في تصريح له بأن نتنياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها"، وهو ما رفضه نتنياهو، ووصفه بالأمر "الخاطئ"، لا سيما "أن سياساته تتماشى مع رغبات غالبية الإسرائيليين"، على حد قوله.

وبيّنت الصحيفة الأمريكية أن بايدن شدد على الحاجة إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، معربًا عن قلقه العميق إزاء ارتفاع عدد القتلى المدنيين.