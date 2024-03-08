" ميسي" ينقذ مسنة أرجنتينية من الأسر لدى "حماس"
أنقذت مسنة أرجنتينية نفسها من أن تكون رهينة في غزة من قبل حركة حماس من خلال نطق اسم ليو ميسي وإبداء إعجابها بقائد "البيسيليستي" الذي شاركها إياه أحد أفراد حماس الذين دخلوا بيتها، وفقاً لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.
وقالت الصحيفة إن (إستر كونيو 90 عامًا) كانت تعيش مع عائلتها في مستوطنة على الحدود مع غزة، عندما احتجز متسللون من حماس 8 أعضاء من عائلتها رهائن.
وكشف ذلك موجز من فيلم وثائقي بعنوان "أصوات 7 أكتوبر"، يحكي قصة إستر كونيو التي عاشت ذلك اليوم، عندما دخل اثنان من أفراد "حماس" منزل المرأة المسنة.
وعند دخول منزلها حيث تعيش المرأة بمفردها، طالب أفراد "حماس" بمعرفة مكان وجود أفراد عائلتها، لكن المرأة حافظت على رباطة جأشها وحولت الحديث إلى كرة القدم.
وقالت إستر لوسائل الإعلام إن نجاتها ترجع إلى إخبار أفراد "حماس" أنها من الأرجنتين "مثل ميسي"، حيث أخبرها أحدهم أنه معجب بالنجم الأرجنتيني.
وبعد سماع اسم اللاعب تغير موقف الفرد تماما حيث التقطا صورة، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، تظهر فيها المرأة العجوز وهي تحمل سلاحاً في حضنها مع أحد أفراد "حماس" قبل مغادرتهم.