" ميسي" ينقذ مسنة أرجنتينية من الأسر لدى "حماس"

أنقذت مسنة أرجنتينية نفسها من أن تكون رهينة في غزة من قبل حركة حماس من خلال نطق اسم ليو ميسي وإبداء إعجابها بقائد "البيسيليستي" الذي شاركها إياه أحد أفراد حماس الذين دخلوا بيتها، وفقاً لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن (إستر كونيو 90 عامًا) كانت تعيش مع عائلتها في مستوطنة على الحدود مع غزة، عندما احتجز متسللون من حماس 8 أعضاء من عائلتها رهائن.

وكشف ذلك موجز من فيلم وثائقي بعنوان "أصوات 7 أكتوبر"، يحكي قصة إستر كونيو التي عاشت ذلك اليوم، عندما دخل اثنان من أفراد "حماس" منزل المرأة المسنة.