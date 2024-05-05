مقتل 4 مدنيين إثر غارة إسرائيلية في جنوب لبنان

قال الدفاع المدني اللبناني ومصادر أمنية، الأحد، إن أربعة أفراد من عائلة واحدة قُتلوا بغارة جوية إسرائيلية على منزل في بلدة جنوبي لبنان.

وأضافوا أن العائلة قُتلت في قرية ميس الجبل التي شهدت دمارا واسع النطاق؛ جراء تبادل إطلاق النار المستمر بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول.

إلى ذلك، أعلنت مليشيات حزب الله، الأحد، أنها أطلقت "عشرات صواريخ الكاتيوشا" على مناطق في شمال إسرائيل.

وقال الحزب، في بيان، إنه "رداً على الجريمة المروعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".