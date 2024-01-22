حرمان نحو 1.4 مليون فلسطيني من مياه الشرب في رفح

وتابع: "يقوم المواطنون مئات (الزبائن) بالتواصل معنا في كل لحظة لطلب تعبئة براميلهم وغالوناتهم بمياه صالحة للشرب، وأضطر في كل مرة لشرح تفاصيل خطورة المكان جنوب خان يونس في هذه الأثناء".

وقال خليل الخطيب، وهو صاحب شاحنة مياه صالحة للشرب أيضًا، إن الجيش الإسرائيلي أطلق عليه النار صباح أمس، أثناء ذهابه كالمعتاد على محطة التحلية في منطقة ميراج على الطريق الواصل بين مدينتي رفح وخان يونس، ما اضطره للعودة فورًا.

وأضاف الخطيب في حديث لـ"إرم نيوز"، مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في تلك المنطقة أصبح محظورًا علينا الوصول إلى هناك وتعبئة الشاحنات.