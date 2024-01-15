إسقاط صاروخ حوثي كان يستهدف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم الاثنين، إسقاط صاروخ حوثي مساء الأحد، كان يستهدف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية في بيان نشرته على صفحتها بمنصة "إكس" "في 14 يناير/كانون الثاني، في حوالي الساعة 4:45 مساءً (بتوقيت صنعاء)، تم إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن من مناطق الحوثيين المدعومة من إيران باتجاه السفينة يو إس إس لابون (DDG 58)، التي كانت تعمل في جنوب البحر الأحمر. وتم إسقاط الصاروخ في محيط ساحل الحديدة من قبل مقاتلات أمريكية. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

ويأتي هذا التطور، في وقت أعلنت فيه ميليشيا الحوثي، تعرض أحد مواقعها في الحديدة لضربة أمريكية جديدة مساء الأحد، وهو ما نفته واشنطن.