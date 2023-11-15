الأردن يدين القصف الإسرائيلي بمحيط مستشفاه الميداني في غزة

دان الأردن، مساء الأربعاء، القصف الإسرائيلي الذي تسبب بإصابة عدد من كوادر المستشفى الميداني العسكري في مدينة غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن "تعريض إسرائيل المستشفى وطواقمه للخطر خلال قصفها الأشقاء الفلسطينيين جريمة مرفوضة ومدانة، وتمثل خرقا واضحا للقانون الدولي".

وأضاف البيان أن "الحكومة الأردنية تحمّل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة الطواقم الطبية الأردنية للخطر".

وأشار إلى أنها "تنتظر نتائج التحقيق الذي بدأته القوات المسلحة-الجيش العربي لاتخاذ الخطوات القانونية والسياسية اللازمة ضد هذه الجريمة النكراء".

ودان البيان "جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة وضد جميع المستشفيات الفلسطينية"، مؤكدا أنها "خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".

وكان الجيش الأردني أعلن، في وقت سابق، إصابة 7 من كوادر المستشفى الميداني العسكري في مدينة غزة.

وقال الجيش، في بيان، إن "7 من كوادر المستشفى في غزة جُرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أُصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلوا إليه".

وأشار إلى أن "إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة، ويقدّم زملاؤهم العناية اللازمة لهم، ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين".

وأُقيم المستشفى في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، العام 2009، وساهم عبر بعثاته الطبية المتعاقبة في علاج آلاف الفلسطينيين، خاصة جرحى الحروب المتعاقبة على القطاع منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.

وقامت القوات المسلحة الأردنية، خلال الأيام الماضية، بإنزالين جويين إلى المستشفى لإمداده بمساعدات طبية طارئة.