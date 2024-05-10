"القرض الحسن".. بنك حزب الله لغسل الأموال (فيديو إرم)

تطرح مؤسسة "القرض الحسن" الناشطة في لبنان جدلاً واسعًا حول أهدافها وطريقة عملها وتمددها في الساحة اللبنانية، وأدوارها في "تبييض" المعاملات المالية لميليشيا "حزب الله" وإيران.

وفي هذا التحقيق يسلط "إرم نيوز" الضوء على المؤسسة التي توصف بأنها "البنك الأسود" لـ "حزب الله" والمنفذ الرئيس الذي تعتمده طهران في معاملاتها المالية "غير النظيفة".

وتُعد المؤسسة ضربًا من الاقتصاد الموازي للدولة اللبنانية، فهي لا تخضع لأيّ قوانين مالية أو مصرفية، وهي فوق سلطة المصرف المركزي في لبنان، وتحوم الكثير من الشبهات بشأن مصدر أموالها.

ومع عدم رقابة المصرف المركزي أو لجنة رقابة المصارف على نشاطها تحولت المؤسسة إلى ماكينة لتبييض الأموال.

وفي وقت تتفاقم فيه أزمة لبنان الاقتصادية والمالية والنقدية، ويتراجع فيه عمل المصارف اللبنانية الشرعية تعمل مؤسسة "القرض الحسن" على تعزيز حضورها الجغرافي، إذ لم يعد نطاق نشاطها يقتصر على مناطق سيطرة "حزب الله" التقليدية، بل توسّع ليطال مناطق جديدة لا تنتمي إلى بيئة الحزب.