شنقريحة يجري مباحثات أمنية مع مدير المخابرات المركزية الأمريكية

ذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية صدر اليوم الأربعاء أن رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز عبّرا في اتصال هاتفي عن رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية.

وجاء في البيان "عبر الجانبان عن إرادتهما المشتركة على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الأمني. كما كانت المحادثات فرصة للجانبين للتعبير عن ارتياحهما لمستوى التنسيق الأمني المحقق، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب".

والجزائر والولايات المتحدة شريكتان في الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل.