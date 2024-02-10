الدفاعات السورية تصد صواريخ إسرائيلية على ريف دمشق (فيديو وصور)

أعلنت دمشق، فجر السبت، أن دفاعاتها الجوية أسقطت بعض الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل على ريف دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله، إنه "حوالي الساعة 05: 1 من فجر هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق".

وأضافت: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية".