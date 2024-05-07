لافروف وبن فرحان يبحثان التصعيد في الشرق الأوسط

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، آفاق مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، وتصعيد الوضع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

وبحسب وزارة الخارجية الروسية، بحث الوزيران خلال اتصال هاتفي آفاق مواصلة تطوير العلاقات الروسية السعودية مع التركيز على مهام التنفيذ العملي للاتفاقيات التي تم التوصل إليها عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض في كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وأضافت الوزارة أن الطرفين أوليا اهتمامًا خاصًا ببحث القضايا المطروحة على جدول الأعمال الإقليمي في ضوء التصعيد غير المسبوق للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والبحر الأحمر.

وأكد الوزيران موقفهما المشترك المؤيد لضرورة تعزيز جهود جميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية سريعة للأزمات الحادة التي تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.