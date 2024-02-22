فلسطينية تعتلي مدرعة إسرائيلية لمنع اعتقال طفليها في سنجل (صور)

فاجأت سيدة فلسطينية، قوات الجيش الإسرائيلي، باعتلاء إحدى المدرعات العسكرية، في محاولة منها لمنع اعتقال طفليها على يد الجنود الإسرائيليين.

ودارت مواجهات عنيفة، اليوم، بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت قرية "سنجل" الواقعة شمال شرق مدينة رام الله، وسط إطلاق نار ومداهمات واعتقالات.

واعتقل الجيش الإسرائيلي خلال حملته على القرية طفلين فلسطينيين، ليتفاجأ بوالدتهما وقد صعدت فوق المدرعة العسكرية لمنعها من المغادرة بهما، حسب ما ظهر في صور متداولة.