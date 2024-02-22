فلسطينية تعتلي مدرعة إسرائيلية لمنع اعتقال طفليها في سنجل (صور)
فاجأت سيدة فلسطينية، قوات الجيش الإسرائيلي، باعتلاء إحدى المدرعات العسكرية، في محاولة منها لمنع اعتقال طفليها على يد الجنود الإسرائيليين.
ودارت مواجهات عنيفة، اليوم، بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت قرية "سنجل" الواقعة شمال شرق مدينة رام الله، وسط إطلاق نار ومداهمات واعتقالات.
واعتقل الجيش الإسرائيلي خلال حملته على القرية طفلين فلسطينيين، ليتفاجأ بوالدتهما وقد صعدت فوق المدرعة العسكرية لمنعها من المغادرة بهما، حسب ما ظهر في صور متداولة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل الطفلين عمر ناجح مسالمة ودانييل يوسف عصفور من منزلهما في "سنجل"، وعمرهما أقل من 10 سنوات، إضافة إلى اعتقال محمد رزق مسالمة عم الطفل عمر.
وذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي نفذ حملة مداهمات لمنازل الفلسطينيين في مدينة بيت لحم، واعتقل عدداً من الشبان والفتيات من منازلهم.
وهاجم مستوطنون رعاة أغنام، في بلدة "تقوع"، جنوب شرق بيت لحم، بحسب ما نقلت "وفا" عن مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح.
وقال أبو مفرح إن مستوطنين من مستوطنة "تكواع" هاجموا عدداً من رعاة الأغنام في منطقة "فاتورة" شرق البلدة، وأجبروهم على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح، وهددوهم بعدم العودة مرة أخرى.
واحتجز المستوطنون الفلسطيني صالح أبو مفرح لفترة من الوقت، قبل أن يطلقوا سراحه.