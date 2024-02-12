الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير رهينتين في رفح (فيديو وصور)

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة في رفح تم تحرير مختطفيْن إسرائيلييْن وهما فرناندو سيمون مرمان، ولويس هير، الليلة الماضية".

وأشار إلى أن المختطفين تم اختطافهما من قبل حماس إلى قطاع غزة من كيبوتس نير إسحاق، خلال الهجوم الواسع الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

وأضاف أن "وضع المختطفيْن الصحي جيد وقد نقلا إلى الفحوصات الطبية في المجمع الطبي في تل هشومير"، مشدداً أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بكافة الوسائل لإعادة المختطفين".