تقرير: إسرائيل اقتحمت مجمع الشفاء بناء على معلومات استخباراتية أمريكية

وأضاف التقرير، أن الإشارات الاستخباراتية، التي تم التقاطها في الأسابيع الأخيرة، كانت من بين عدة معلومات جمعتها الولايات المتحدة، تستند إلى تدفقات متعددة من البيانات، التي تم جمعها بشكل مستقل عن إسرائيل، ومجموعة متنوعة من المصادر، التي لم يفصح عنها المسؤولون الأمريكيون.

وتابع التقرير، أن الولايات المتحدة لم تتمكن من تحديد تفاصيل عمليات حماس المزعومة في مستشفى الشفاء، بما في ذلك حجمها ونطاقها أو ما إذا كان مقاتلو الحركة يعملون داخل المستشفى أو تحت الأرض أو كليهما.

من جانبها، دخلت القوات الإسرائيلية إلى مباني مستشفى الشفاء وقامت بتفتيشها والتحقيق مع بعض الكوادر الصحية والمواطنين النازحين الموجودين هناك.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، إن الجنود قتلوا أربعة من مقاتلي حماس الذين هاجموهم خارج المستشفى، وأنهم عثروا على أسلحة وأدلة ملموسة أخرى تدل على أن المسلحين كانوا يعملون في المستشفى.