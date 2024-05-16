في اقتحام متزامن.. حملة إسرائيلية على محال الصرافة في الضفة الغربية

أفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الجيش الإسرائيلي، شنت حملة متزامنة على محلات الصرافية خلال اقتحامها مناطق واسعة في محافظات الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات إسرائيلية اقتحمت، فجر اليوم الجمعة، محافظات جنين الخليل ونابلس وطولكرم وأريحا وقلقيلية وبيت لحم ورام الله وأريحا ومدن طوباس والبيرة وحوسان وغيرها.