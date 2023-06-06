أثارت جدلاً.. ما حقيقة أكواد التجسس على هواتف الأردنيين؟

وتناقل الأردنيون مقطع الفيديو الذي ظهر به الخبير التقني على القناة المحلية بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقاموا باستخدام الأكواد التي تحدث عنها الخبير للكشف عن تعرضهم للتجسس.

وعبّر أردنيون عن استيائهم إزاء تعرضهم للتجسس على هواتفهم الخاصة، وفقا لما كشفته هذه الأكواد، قبل أن تنفي جهات رسمية مختصة في الأمن السيبراني قدرة هذه الأكواد على الكشف عن عمليات التجسس.

وأكد المركز الوطني للأمن السيبراني أن استخدام كود محدد لمعرفة مخترقي هواتف المواطنين "غير صحيح"، مشيرا إلى أن الكود المتداول وهو (#21#*) لا علاقة له بكشف عمليات التجسس والاختراق.