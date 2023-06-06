أثارت جدلاً.. ما حقيقة أكواد التجسس على هواتف الأردنيين؟
أثارت تصريحات أدلى بها مختص تقني عبر إحدى القنوات التلفزيونية المحلية الأردنية، تفيد بإمكانية استخدام أكواد محددة يمكنها الكشف عن عمليات التجسس، جدلا واسعا بين الأردنيين.
وتناقل الأردنيون مقطع الفيديو الذي ظهر به الخبير التقني على القناة المحلية بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقاموا باستخدام الأكواد التي تحدث عنها الخبير للكشف عن تعرضهم للتجسس.
وعبّر أردنيون عن استيائهم إزاء تعرضهم للتجسس على هواتفهم الخاصة، وفقا لما كشفته هذه الأكواد، قبل أن تنفي جهات رسمية مختصة في الأمن السيبراني قدرة هذه الأكواد على الكشف عن عمليات التجسس.
وأكد المركز الوطني للأمن السيبراني أن استخدام كود محدد لمعرفة مخترقي هواتف المواطنين "غير صحيح"، مشيرا إلى أن الكود المتداول وهو (#21#*) لا علاقة له بكشف عمليات التجسس والاختراق.
وبين المركز، وفقا لقناة "المملكة" شبه الرسمية، أن "هذا الكود العالمي تستخدمه شركات الاتصالات من أجل تحويل المكالمات، داعيا المواطنين إلى "الالتزام بالممارسات المثلى التي ستساعدهم كثيرا في حماية هواتفهم".
ولمنع عمليات التجسس، حث المركز المواطنين على "عدم التفاعل مع الرسائل المشبوهة ورسائل التحايل أو الضغط على الروابط المجهولة أو تنزيل ملفات من مصادر مجهولة"، فيما دعاهم كذلك إلى "استخدام كلمات سر قوية وعدم البوح بها" و"تحديث البرامج بشكل مستمر".
وإثر التفاعل الكبير، تناولت وسائل إعلام أردنية قضية الأكواد والتي انتشرت بشكل واسع، حيث نقل موقع "سرايا" المحلي عن المختص في الأمن السيبراني مجدي القبالين قوله "هذه الأكواد التي تُستعمل فيها النجمة أو المربع تسمى MMI CODES والتي تعني Man Machine Interface، وهي عبارة عن أكواد تمكّن مستخدميها من تفعيل بعض الخدمات أو طلب معلومات عن جهازك أو تفعيل وظائف أخرى بشكل مختصر".
ونفى القبالين إمكانية كشف الكود المتداول عن عمليات التجسس، مبينا أنه في حال تم إدخال الكود على الهاتف والاتصال به وكان خط الهاتف يعود إلى واحدة من شركات الاتصالات الأردنية، سيظهر خيار اسمه Async و Voice وبجانبه رقم هاتف.
وشدد على أن رقم الهاتف الذي يظهر يعود لشركة الاتصالات وليس لشخص أو جهة تقوم بالتجسس، مؤكدا أن هذا الرقم بكل بساطة هو المسؤول عن خدمة انتظار المكالمات عندما يكون صاحب الهاتف مشغولا في مكالمة أخرى، وكذلك عندما يكون الهاتف مغلقا وترد إليه مكالمات خلال فترة إغلاقه.