قصف متبادل بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي

تبادل الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله اللبناني، اليوم السبت، القصف في مواقع عدة جنوبي لبنان، بحسب مراسل "إرم نيوز".

واستهدفت ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية في العباد قبالة بلدة حولا اللبنانية، وهونين المقابلة لبلدة مركبا في القطاع الشرقي، في حين رد الجيش الإسرائيلي بقصف بالمدفعية والقنابل الحارقة، طالت أحياء سكنية في بلدة ميس الجبل المقابلة لمستوطنة مسكافعام.

وذكرت مصادر أن اشتباكات وقعت على أطراف بلدة عرب العرامشة القريبة من بلدة الضهيرة في القطاع الغربي.

وقالت المصادر إن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل فوسفورية على مناطق حرجية في البلدات الحدودية في الناقورة وعلما الشعب والظهيرة ورامية ومروحين وشيحين وزبقين، ما أدى لاندلاع حرائق.

كما أصابت القذائف جدار مركز قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" في الناقورة ومنزلًا في البلدة، ودوت صفارات الإنذار في مراكز القوة.

وشنت مسيّرة إسرائيلية غارات على جبل صافي في إقليم التفاح الواقع خارج إطار منطقة الليطاني، حسب مراسلنا، في حين أطلقت الميليشيا صاروخ أرض - جو لاعتراض الطائرة.