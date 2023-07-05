إصابة منزل في "سديروت" بشظايا صاروخ أطلق من غزة

كشفت مصادر عبرية اليوم الأربعاء عن إصابة منزل إسرائيلي في مستوطنة "سديروت" بشظايا أحد الصواريخ الفلسطينية الخمسة التي أطلقت من قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أن "القبة الحديدية" تصدت للصواريخ الخمسة التي أطلقت من غزة، دون أن تتسبب بسقوط ضحايا ومصابين أو خسائر في الممتلكات.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عبر تويتر صورة للمنزل المتضرر الذي سقطت عليه شظايا الصاروخ الفلسطيني وأحدث فجوة في سقف المنزل.

وأكدت القناة العبرية، التي نشرت الصورة نقلاً عن بلدية "سديروت" عدم وقوع إصابات بين سكان المنزل الذين كانوا في الملجأ حين أطلقت الصواريخ.