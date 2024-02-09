الرئاسة الفلسطينية: خطة نتنياهو لرفح تستهدف تهجير الفلسطينيين

وأضافت في بيان صدر عنها، مساء الجمعة، أنها تحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، كما تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية خاصة، مشددة على خطورة مثل هذه السياسة التدميرية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل أن يهجّر من وطنه.

ودعت الرئاسة الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته؛ لأن إقدام إسرائيل على هذه الخطوة يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ويتجاوز كل الخطوط الحمراء.

وختمت في بيانها: "لقد آن الأوان لتحمل الجميع مسؤوليتهم في مواجهة خلق نكبة أخرى ستدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي".