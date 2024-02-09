الرئاسة الفلسطينية: خطة نتنياهو لرفح تستهدف تهجير الفلسطينيين
عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد وإدانتها واستنكارها للتصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بشأن خطط مواصلة الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة وإخلاء المواطنين الفلسطينيين منها.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، أن "خطط مواصلة العدوان جنوبي القطاع تشكّل تهديدا حقيقيا ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضافت في بيان صدر عنها، مساء الجمعة، أنها تحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، كما تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية خاصة، مشددة على خطورة مثل هذه السياسة التدميرية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل أن يهجّر من وطنه.
ودعت الرئاسة الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته؛ لأن إقدام إسرائيل على هذه الخطوة يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ويتجاوز كل الخطوط الحمراء.
وختمت في بيانها: "لقد آن الأوان لتحمل الجميع مسؤوليتهم في مواجهة خلق نكبة أخرى ستدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي".