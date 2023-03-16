إسرائيل.. صفقة بين الليكود وبن غفير حول قانون "حصانة الجنود"

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "بن غفير اتفق مع قادة حزب الليكود على تأجيل طرح مشروع القانون أمام اللجنة الوزارية للتشريع بالكنيست"، مشيرة إلى أنه سيتم تأجيل القانون لما بعد عطلة عيد الفصح.

وأوضحت الصحيفة، أنه "بموجب الاتفاق سيتم طرح قانون الحماية لقوات الأمن بدلاً من قانون الحصانة على اللجنة، الأحد المقبل، من أجل المصادقة عليه ونقله للتصويت بالقراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيست".

ويرتبط قانون "الحماية" بالتعامل مع المنظمات الإجرامية في إسرائيل والتي تعمل تحت ستار شركات أمنية لتحصيل أموال لأصحاب الأعمال مقابل خدمات أمنية مزعومة، في حين أنه في الواقع لا يتم تقديم أي خدمة.