إسرائيل.. صفقة بين الليكود وبن غفير حول قانون "حصانة الجنود"
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، تفاصيل صفقة توصل إليها حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "عوتسما يهوديت"، وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، حول قانون "حصانة الجنود".
وينص مشروع القانون المقدم من عضو الكنيست عن حزب بن غفير، زفيكا فوغل، على منح قوات الجيش الإسرائيلي الحصانة القانونية في الأعمال التي يقومون بها خلال النشاطات العسكرية؛ ما يحميهم من المحاكمة.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "بن غفير اتفق مع قادة حزب الليكود على تأجيل طرح مشروع القانون أمام اللجنة الوزارية للتشريع بالكنيست"، مشيرة إلى أنه سيتم تأجيل القانون لما بعد عطلة عيد الفصح.
وأوضحت الصحيفة، أنه "بموجب الاتفاق سيتم طرح قانون الحماية لقوات الأمن بدلاً من قانون الحصانة على اللجنة، الأحد المقبل، من أجل المصادقة عليه ونقله للتصويت بالقراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيست".
ويرتبط قانون "الحماية" بالتعامل مع المنظمات الإجرامية في إسرائيل والتي تعمل تحت ستار شركات أمنية لتحصيل أموال لأصحاب الأعمال مقابل خدمات أمنية مزعومة، في حين أنه في الواقع لا يتم تقديم أي خدمة.
وأكدت الصحيفة، أن "تأجيل قانون الحصانة لجنود الجيش الإسرائيلي يأتي على إثر معارضته من قبل المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والتي أكدت أنه يهدد بمحاكمة الجنود الإسرائيليين في المحاكم الدولية".
وبينت أن "بن غفير وافق قبل عدة أيام على تأجيل طرح القانون أمام اللجنة الوزارية للتشريع، وعرضه عليها الأحد المقبل"، في إشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يوافق فيها الوزير الإسرائيلي على تأجيل طرح القانون بالكنيست.
وحسب الصحيفة، فإن "قانون الحماية هو أحد الوعود الانتخابية لبن غفير، والذي سيقدمه عضو الكنيست يتسحاق كروزر، ويعمل على تعديل جريمة الابتزاز عن طريق التهديد في قانون العقوبات، بحيث تشمل التهديد غير المعلن وتعتبره جريمة جنائية".