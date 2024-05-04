"انفراج" في ملف التهدئة.. هل تتجه حرب غزة نحو نهايتها؟

تشير تطورات الساعات الأخيرة إلى انفراج محتمل في ملف المفاوضات الرامية إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، رغم الإصرار الإسرائيلي على الذهاب نحو تنفيذ خطة اجتياح رفح.

ومع وصول وفد حركة "حماس" اليوم إلى القاهرة لاستكمال مفاوضات التهدئة رشحت أخبار عن "تقدم ملحوظ" في المفاوضات حيث توصّل الوفد المصري الذي يقوم بجهود الوساطة إلى "صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف".

وحتى الساعة ظلت المفاوضات تراوح مكانها مع إصرار الجانب الإسرائيلي على الذهاب في خيار الحرب حتى القضاء على حركة "حماس" وتمسك الحركة الفلسطينية في المقابل بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.

نحو اتفاق وشيك؟

ورغم تباين وجهات النظر والعوائق الكثيرة التي تقف في طريق التفاوض فإنّ هناك مؤشرات وترجيحا لخيار الاتفاق على صيغة ما تنهي الحرب التي باتت تمثل عبئا على الجميع، وطالت شظاياها القريب والبعيد.

فالقوى الغربية باتت في موقف محرج أمام الرأي العام العالمي الذي ينتفض في كل مكان داعيا إلى إنهاء الحرب ووقف الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة، ولم يعد لها من خيار سوى الرضوخ لهذا المنطق والضغط على إسرائيل من أجل تغيير بوصلتها ووقف آلة الحرب، على أن يتم الاتفاق على بقية الترتيبات في وقت لاحق.

ويتوافق هذا المزاج العام العالمي مع ما يجري في الداخل الإسرائيلي، حيث لم تتوقف المظاهرات يوما من أجل التسريع بإنجاز صفقة تبادل الأسرى وإنهاء ترتيبات وقف الحرب، رغم أن حكومة نتنياهو لم تبد أيّ ليونة تجاه هذه الضغوط.