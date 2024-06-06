اجتماع مغلق يكشف مواقف قادة إسرائيل من شن حرب في جنوب لبنان

سلطت قناة "الأخبار 12" العبرية الضوء على مواقف القادة الإسرائيليين من شن حرب على ميليشيا "حزب الله"، جنوبي لبنان، بناءً على اجتماع مغلق.

ووجدت القناة، عقب التدقيق في مواقف ساسة إسرائيل، أن هناك تيارًا يؤيد الحرب وتيارًا آخر يعارضها، وحددت مبررات الفريقين.

وشهد، أمس الأول الثلاثاء، اجتماعًا مغلقًا، تزامن مع جهود إخماد حرائق الجليل والجولان، ورصدت القناة مواقف المشاركين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

مواقف متباينة

الوزيران بيني غانتس وغادي أيزنكوت، ممثلا حزب "معسكر الدولة" الوسطي، نوّها إلى أنه على إسرائيل السعي إلى صفقة أسرى مع حركة "حماس" في غزة؛ من أجل التفرغ للحرب في الشمال مع "حزب الله"، أي أن صفقة الأسرى تكفي لوقف حرب غزة من وجهة نظرهما.

ويعارض رئيس الوزراء نتنياهو هذا التوجه، وذكر أن تحقيق أهداف الحملة العسكرية كاملة على غزة ينبغي أن يبقى على رأس الأولويات، وأنه بعد تحقيق أهداف الحرب جميعها في الجنوب، يمكن الذهاب لمعالجة الخطر المطل من الشمال.

أما وزير الدفاع يوآف غالانت، فيرى وفق القناة، أنه يتعين زيادة وتيرة الرد العسكري الإسرائيلي على هجمات الميليشيا اللبنانية، ولكن دون حرب شاملة.

ويعتقد غالانت أنه من غير الممكن الذهاب لحرب في الشمال وفي الوقت ذاته الوصول إلى اتفاق في الجنوب بشأن الأسرى، أو اتفاق دبلوماسي مع لبنان.

ويطالب الوزيران المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بحرق لبنان بالكامل، ردًا على حرائق شمال إسرائيل.