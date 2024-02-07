ميليشيا الحوثي تستهدف سفينتين في البحر الأحمر وخليج عدن
قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن ميليشيا الحوثي أطلقت 6 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
وذكرت في بيان لها أن "3 صواريخ كانت تحاول ضرب السفينة (أم ڤي ستار ناسيا)، وهي ناقلة بضائع يونانية من ناحية الملكية والادارة وترفع علم جزر مارشال أثناء ابحارها في خليج عدن".
وأضافت عبر منصة "إكس" أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تعمل بالقرب من "ستار ناسيا" أسقطت أحد الصواريخ، وظلت السفينة صالحة للإبحار واستمرت نحو وجهتها".
وتابع البيان: "من المرجح أن الصواريخ الباليستية الثلاثة المضادة للسفن المتبقية كانت تحاول استهداف سفينة (أم ڤي مورنينغ تايد)، وهي سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة ترفع علم بربادوس وتعمل جنوب البحر الأحمر.
وبحسب البيان، "سقطت الصواريخ الثلاثة في المياه القريبة من السفينة دون أن تحدث أي تأثير، وتواصل السفينة الإبحار ولم تبلغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار".
وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت في وقت سابق على لسان المتحدث باسمها يحيى سريع، إطلاق صواريخ على السفينتين "ستار ناسيا" و"مورنينج تايد"، في البحر الأحمر، مما ألحق أضراراً بهما.
وأشار إلى أن السفينتين، اللتين ترفعان علميْ جزر مارشال وبربادوس على الترتيب، أمريكية وبريطانية.
وذكرت شركة "أمبري" للشحن البحري أن ناقلة البضائع السائبة المملوكة ليونانيين استُهدفت في أثناء توجهها جنوبا عبر ممر العبور الأمني البحري على بعد نحو 53 ميلاً بحرياً جنوب غربي عدن.
وكانت السفينة في طريقها إلى الهند قادمة من الولايات المتحدة.
وقالت خدمة تتبع الناقلات "تانكر تراكرز دوت كوم" إن السفينة كانت تحمل فحماً أمريكياً إلى الهند.
وأكد مسؤول بوزارة الشحن البحري في اليونان أن السفينة "ستار ناسيا" المملوكة ليونانيين وتديرها شركة "ستار بالك كاريار" أصيبت بأضرار جراء انفجار وقع الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش، مضيفاً أن طاقمها بخير.
وذكرت "أمبري" أن سفينة البضائع العامة الثانية التي ترفع علم بربادوس ومملوكة لشركة بريطانية تعرضت لأضرار بسبب طائرة مسيرة في أثناء إبحارها باتجاه الجنوب عبر البحر الأحمر.
وأبلغت شركة الشحن البريطانية "فورادينو" المالكة للسفينة "مورنينج تايد" وكالة رويترز بأن الناقلة تبحر حالياً من دون مشكلات.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد قالت بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش مباشرة اليوم الثلاثاء إنها تلقت تقريراً عن إطلاق مقذوف على الجانب الأيسر لسفينة على بعد 57 ميلاً بحرياً غربي الحديدة وأشارت إلى رصد زورق صغير بالقرب من الموقع.
وأضافت الهيئة أن المقذوف مر فوق سطح السفينة وتسبب في أضرار طفيفة لنوافذ قمرة القيادة، لكن السفينة وطاقمها سالمون وواصلوا مسار الرحلة المخطط له.