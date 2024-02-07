ميليشيا الحوثي تستهدف سفينتين في البحر الأحمر وخليج عدن

قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن ميليشيا الحوثي أطلقت 6 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وذكرت في بيان لها أن "3 صواريخ كانت تحاول ضرب السفينة (أم ڤي ستار ناسيا)، وهي ناقلة بضائع يونانية من ناحية الملكية والادارة وترفع علم جزر مارشال أثناء ابحارها في خليج عدن".

وأضافت عبر منصة "إكس" أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تعمل بالقرب من "ستار ناسيا" أسقطت أحد الصواريخ، وظلت السفينة صالحة للإبحار واستمرت نحو وجهتها".

وتابع البيان: "من المرجح أن الصواريخ الباليستية الثلاثة المضادة للسفن المتبقية كانت تحاول استهداف سفينة (أم ڤي مورنينغ تايد)، وهي سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة ترفع علم بربادوس وتعمل جنوب البحر الأحمر.

وبحسب البيان، "سقطت الصواريخ الثلاثة في المياه القريبة من السفينة دون أن تحدث أي تأثير، وتواصل السفينة الإبحار ولم تبلغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار".