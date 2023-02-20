مصر تُطالب بتمثيل "عادل" لأفريقيا في مجلس الأمن

وقال في لقاء تلفزيوني مع "سكاي نيوز عربية"، إن "المجموعة الأفريقية ثابتة على المطالبة بحقوقها التاريخية، ووضع حد للظلم الذي وقع عليها، فيما يتعلق بالتمثيل العادل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وبين الوزير المصري أن "الدول الأفريقية تمثل ما يزيد عن ربع التمثيل الأممي، وبالتالي لا بُد أن يُراعى ذلك في وجود تمثيل دائم وغير دائم في مجلس الأمن، للتعبير عن الرؤى والمواقف الأفريقية إزاء القضايا التي تهم القارة، كذلك الدولية".

وأكد على "التمسك بالمطالبة بمقعدين دائمين بكافة الحقوق و5 غير دائمة لأفريقيا في مجلس الأمن، وهذا هو الذي توافقت عليه الدول الأفريقية وتسعى إلى تحقيقه".