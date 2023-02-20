مصر تُطالب بتمثيل "عادل" لأفريقيا في مجلس الأمن
طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، بتمثيل "عادل" للدول الأفريقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال في لقاء تلفزيوني مع "سكاي نيوز عربية"، إن "المجموعة الأفريقية ثابتة على المطالبة بحقوقها التاريخية، ووضع حد للظلم الذي وقع عليها، فيما يتعلق بالتمثيل العادل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وبين الوزير المصري أن "الدول الأفريقية تمثل ما يزيد عن ربع التمثيل الأممي، وبالتالي لا بُد أن يُراعى ذلك في وجود تمثيل دائم وغير دائم في مجلس الأمن، للتعبير عن الرؤى والمواقف الأفريقية إزاء القضايا التي تهم القارة، كذلك الدولية".
وأكد على "التمسك بالمطالبة بمقعدين دائمين بكافة الحقوق و5 غير دائمة لأفريقيا في مجلس الأمن، وهذا هو الذي توافقت عليه الدول الأفريقية وتسعى إلى تحقيقه".
وردًا، على ما إذا كانت بلاده تسعى لاستغلال القمة الأفريقية لحشد المواقف في القارة السمراء فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي والتوصل إلى حل لها، أوضح شكري، أن "هذا الموضوع لا يتم تناوله بشكل مباشر من خلال جدول أعمال القمة، لكن هو دائماً مثار في إطار اللقاءات التي تجمع بين الوفود، والتي عقدت على هامش القمة".
وأضاف الوزير المصري أنه "ربما من الأمور المهمة التي أُثيرت أيضاً هي القضية الفلسطينية، حيث تم صدور قرار مرة أخرى داعم للقضية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".