حماس تسلم الوسطاء ردها على مقترح الهدنة

سلمت حركة حماس، السبت، ردها للوسطاء المصريين والقطريين على مقترح التهدئة، مؤكدة تمسكها بجميع مطالبها التي أبدى الجانب الإسرائيلي تحفظه على البعض منها.

وقالت الحركة في بيان لها على "تليغرام"، إنها أكدت في ردها للوسطاء في مصر وقطر تمسكها بمطالبها بوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل من غزة، وعودة النازحين، وتكثيف المساعدات، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وأضافت حماس، أنها جادة في التوصل لإبرام صفقة تبادل أسرى حقيقية.

يأتي ذلك في ظل استمرار الضغوط من قبل أهالي الرهائن الإسرائيليين في غزة ومحتجين على سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإجبار الحكومة اليمينية على إبرام صفقة تبادل للأسرى مع حماس وبشكل عاجل.

واستمرت، السبت، مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب باستقالة حكومة نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة.