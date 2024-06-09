"حرب الاستنزاف" تدفع إسرائيل إلى المواجهة المباشرة مع حزب الله

توقع جنرال إسرائيلي متقاعد، أن يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مباشرة مع ميليشيا حزب الله، للتملص من حرب الاستنزاف الدائرة حاليًا بين الطرفين.

وقال اللواء المتقاعد يوسي كوبرفاسر، قائد شعبة التخطيط الأسبق بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، في تصريحات أدلى بها لصحيفة "يسرائيل هايوم" اليوم الأحد، إن هناك عدة أسباب تدفع إسرائيل لتغيير سياستها بموجة التصعيد المستمرة منذ 8 أشهر مع ميليشيا "حزب الله".

ووصف الموجة الراهنة بأنها "حرب استنزاف"، وأشار إلى اتساع رقعة الأهداف الخاصة بميليشيا"حزب الله" في شمال إسرائيل.

وقال إن الميليشيا اللبنانية تدفع بأنواع جديدة من الأسلحة، كرد على الإصابات المؤلمة التي ينزلها الجيش الإسرائيلي في البنية التحتية أو في عناصر المنظمة.

إنجازات وخسائر

وأشار الجنرال المتقاعد، إلى أن عمليات ميليشيا "حزب الله" تستهدف دفع إسرائيل لتخصيص جزءٍ كبيرٍ من قدراتها العسكرية للشمال، وخلق ضغوط دولية عليها لوقف الحرب في غزة.

وذكر أنه على الرغم من الإنجازات التي حققتها الميليشيا اللبنانية ومنها ظهورها كمتضامنة مع معاناة الفلسطينيين وإلحاقها أضرار كبيرة بمنطقة الجليل وإجبار إسرائيل لإخلاء المستوطنات الشمالية من السكان ودفع الأمريكيين للضغط على إسرائيل، بَيدَ أنها خسرت قرابة 350 من مقاتليها، بينهم مسؤولون كبار، ولم تنجح في إكراه إسرائيل على وقف حرب غزة.

وذهب إلى أن ربط الرئيس الأمريكي جو بايدن بين نهاية حرب غزة وبين التهدئة في الشمال يعني تسليم الأمريكيين بطرح ميليشيا "حزب الله" ويشجع المنظمة اللبنانية على التمسك بمواقفها.