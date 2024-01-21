لماذا أجّلت واشنطن سريان تصنيفها للحوثيين "منظمة إرهابية" 30 يوما؟
يتفق خبراء يمنيون أن تحديد واشنطن مهلة 30 يوماً، ليدخل قرارها بتصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن كـ"منظمة إرهابية عالمية"، حيز التنفيذ، ما هو إلا محاولة لمنحهم فرصة للعدول عن تنفيذ الهجمات في البحر الأحمر.
ويرى الخبراء ان أمريكا تعول على أن تكون تلك المدة الزمنية كفيلة بتوقف الحرب في غزة، ومعها تنتهي ذريعة ميليشيا الحوثي وحجتهم في مهاجمة الملاحة التجارية، وفق ما يدّعون، أنها نُصرةً لغزة، وأن إيقاف هجماتها في البحر الأحمر، مقرون بتوقف الحرب على أهالي غزة.
وفي هذا الإطار، يرى الكاتب والمحلل السياسي أحمد حرمل أن "أسباب تأخر دخول قرار وضع الحوثيين على قائمة الإرهاب، إلى الشهر القادم، يرجع إلى كون الولايات المتحدة لديها توقعات بأن الحرب في غزة ستتوقف خلال شهر، ولذا حددت مدة الشهر، لدخول الميليشيات في قائمة الإرهاب".
وتابع حرمل، في حديثه لـ"إرم نيوز": "وقف إطلاق النار في غزة سيُنهي مبرر أعمال ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، ولذا سيسقط قرار التصنيف، بحجة أن الحوثيين كفوا عن أعمال القرصنة".
ومن جهته، ذكر الباحث والمحلل السياسي عبدالله إسماعيل، أن "تحديد 30 يوماً لاعتماد قرار التصنيف بشكل رسمي ما هو إلا محاولة جديدة لإعطاء مساحات إضافية وجديدة للحوثيين، إذ ربما تتوقف الحرب في غزة، وكذا من المُرجّح أن تحدث أمور أخرى، وبالتالي نحن أمام مؤشرات توضح عدم جدية الأمريكيين في التعاطي مع هذه الجماعة".
واستنكر إسماعيل، خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، "حرص العديد من المسؤولين الأمريكيين على ترديد وتكرار عبارات من قبيل أن تصنيف الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب مرهون باستهدافهم للملاحة البحرية، وإزالتهم من تلك القوائم مقرون بتوقفهم عن أي هجمات تُشكل أي مخاطر أو تهديدات للمارين والعابرين في مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب".
وقال إسماعيل إن "إدارة بايدن أعلنت أكثر من مرة أنها ترهن تصنيف الحوثيين في مسألة توقفها عن استهداف الملاحة الدولية، وكأن الجماعة استهدفتها فقط عندما قامت الحرب وانطلاق عمليات قصف الكيان الصهيوني العنيف على غزة، وهذا غير صحيح، كون الحوثيين استهدفوا الملاحة الدولية من قبل ذلك، وستستمر حتى وإن توقفت المعركة في غزة".
وبين إسماعيل أن "ميليشيا الحوثي تستخدم استهداف الملاحة البحرية من أجل الهروب من استحقاقات الداخل والاستجابة.. وكون هذا أهم ممر مائي، فإن الحاجة الإيرانية تقتضي بقاء التهديدات، في ظل عدم قدرتها على المواجهة المباشرة لا مع إسرائيل ولا مع الغرب".
وحول إعلان وزارة الخارجية الأمريكية إدراج ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وليس "منظمة إرهابية أجنبية"، وبينهما فرق شاسع، يقول الباحث السياسي اليمني: "نحن أمام إشكال كبير"، واصفاً إياه بأنه مجرد "نصف تصنيف".
ويرى عبدالله إسماعيل أن: "مقاربة الأمريكيين لمسألة تصنيف الحوثيين غير حقيقية غير جادة، لكونها لم تصنفها كجماعة أو تنظيم إرهابي أجنبي، وإنما كتنظيم إرهابي عالمي، وهذا بطبيعة الحال يعطي مساحة من عدم التعامل الجاد مع الحوثيين في مسألة ملاحقة القيادات وملاحقة الأموال، وربما أيضاً توجيه ضربات حقيقية لها".
وأكد إسماعيل أن "أسهل الطرق وأقصرها، هو أن تدعم الإدارة الأمريكية الحكومة الشرعية، كواجب من المجتمع الدولي في القضاء على الإرهاب في اليمن".
وبالعودة للكاتب والمحلل السياسي أحمد حرمل، الذي علق على ذلك بقوله: "لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى تصنيف ميليشيا الحوثي، ولا إلى تشكيل تحالف دولي، فقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2016، يعطيهم الحق في التدخل من حين صدوره، لكنها لم تفعل".
ويضيف حرمل: "هذا القرار- 2016- وصف ميليشيا الحوثي بالانقلابيين، وتحدث على تسليم الأسلحة وعودة الشرعية إلى صنعاء، فما الذي حصل؟ العكس، فمنذ مشاورات جنيف2، تم إلغاء هذا التوصيف، وفرضت على الشرعية أن يكون الحوار بين طرفي الصراع وليس بين شرعية وانقلاب".
ويعتقد حرمل أن "إدراج ميليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب، خدمهم وأوجد لهم مبرراً لوقف أي خطوات نحو السلام، وهذا ما كانت تريده.. وكذلك إرادة الولايات المتحدة الحفاظ على حالة اللا سلم واللا حرب، وبقاء ميليشيا الحوثي كما هي عليه، لاستخدامها (بعبع) تخوف به المنطقة".
وبدوره، بين مدير الإعلام الداخلي في مكتب الرئاسة اليمنية فايد دحان: "كانت هناك شكوك كبيرة بخصوص علاقة أمريكا بالحوثيين، وأنها تسعى لدعمهم لتشكِّل بهم جماعة ضغط وابتزاز لدول الخليج، ولكن الأمريكيين كشفوا عن وجههم هذه المرة، بطريقة لا تدع مجالاً للشكّ".
وأضاف دحان، أثناء حديثه لـ"إرم نيوز": "هذا الأمر لم يفضح تآمر أمريكا وبريطانيا ضد دول المنطقة فقط، بل يكشف وجههم الدموي الذي يخطط لانتهاك حقوق الإنسان، والدفع بجماعات العنف المسلح ودعم التنظيمات الإرهابية لفرض سيطرتهم على الشرق الأوسط، عبر تقديم دعم يجعلهم هم الحل".
وذكر دحان: "هنا نستطع القول، إنهم يمارسون أعمالاً مزدوجة؛ ففي الحين الذي يحاولون إقناع العالم أنهم حماة الإنسانية، هم من يجهزون على الإنسان، ويقتلون الإنسانية عبر هذه التنظيمات الإرهابية التي منها ميليشيا الحوثي الأكثر إرهاباً ودموية، وهذا يُفسّره طريقة تعاطيهم مع هذه الجماعة الإجرامية".
وشدّد دحان أن "ميليشيا الحوثي لن تكفّ عن أي أعمال إرهابية، إلا في حال تم دعم القوى الوطنية اليمنية وتسليحها، للقضاء على التنظيم الحوثي الإرهابي ودعم حكومة تسيطر على مضيق باب المندب وتحمي التجارة العالمية، وتحترم حقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، أما غير ذلك، فجميعها مجرد خيارات، تؤجل الحرب ولا تحسم المعارك".