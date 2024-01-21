لماذا أجّلت واشنطن سريان تصنيفها للحوثيين "منظمة إرهابية" 30 يوما؟

يتفق خبراء يمنيون أن تحديد واشنطن مهلة 30 يوماً، ليدخل قرارها بتصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن كـ"منظمة إرهابية عالمية"، حيز التنفيذ، ما هو إلا محاولة لمنحهم فرصة للعدول عن تنفيذ الهجمات في البحر الأحمر.

ويرى الخبراء ان أمريكا تعول على أن تكون تلك المدة الزمنية كفيلة بتوقف الحرب في غزة، ومعها تنتهي ذريعة ميليشيا الحوثي وحجتهم في مهاجمة الملاحة التجارية، وفق ما يدّعون، أنها نُصرةً لغزة، وأن إيقاف هجماتها في البحر الأحمر، مقرون بتوقف الحرب على أهالي غزة.

وفي هذا الإطار، يرى الكاتب والمحلل السياسي أحمد حرمل أن "أسباب تأخر دخول قرار وضع الحوثيين على قائمة الإرهاب، إلى الشهر القادم، يرجع إلى كون الولايات المتحدة لديها توقعات بأن الحرب في غزة ستتوقف خلال شهر، ولذا حددت مدة الشهر، لدخول الميليشيات في قائمة الإرهاب".