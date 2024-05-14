إسرائيل: منع حدوث أزمة إنسانية في غزة يقع على عاتق المصريين

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه "يجب إقناع مصر بإعادة فتح معبر رفح الحدودي مع غزة "للسماح بمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية الدولية".

وأضاف في بيان أن مهمة "منع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة تقع الآن على عاتق أصدقائنا المصريين".

وفي إشارة إلى نية إسرائيلية لإبقاء سيطرتها على الجانب الفلسطيني للمعبر، أكد كاتس أن حركة حماس "لن تسيطر على معبر رفح"، وأضاف أن ذلك "ضرورة أمنية لن نتنازل عنها".

وختم بالرد على منتقدي إسرائيل الأجانب الذين يحمّلون إسرائيل مسؤولية الوضع الإنساني المتردي في القطاع، واصفاً أولئك بأنهم "مضللون".