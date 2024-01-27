شهادة قاسية لصحفي فلسطيني عن مأساة النزوح

يروي الصحفي الفلسطيني عمرو طبش المعاناة التي يعيشها الغزيون ويقول: "نمت أنا وشقيقتي الصغرى جودي ذات الثمانية أعوام ليلتين قاسيتين في أحد الشوارع بمدينة رفح، نتيجة لشدة التعب والإرهاق الذي تعرضت له خلال تغطيتي الصحفية لحصار مدينة خان يونس".

وأضاف الصحفي طبش، لـ"إرم نيوز": "خرجت من خان يونس بعد حصار دام أسبوعا داخل مجمع ناصر الطبي، تعرضنا خلاله لأبشع أنواع الحرمان والتضييق ونفاذ المخزون الغذائي، فضلًا عن القصف المتواصل وإطلاق الرصاص الحي من المُسيرات الإسرائيلية تجاهنا بشكل مباشر".