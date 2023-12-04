العراق.. مخاوف من عودة التصعيد بين الميليشيات الموالية لإيران وأمريكا

تداعيات خطيرة

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي مصطفى الورشان لـ"إرم نيوز"، إن "هناك تخوفًا من تجدّد التصعيد العسكري بين الفصائل والجانب الأمريكي"، محذرًا من تداعياته الخطيرة والكبيرة على مجمل الأوضاع في العراق.

وأضاف الورشان أن "تجدّد التصعيد العسكري بين الفصائل والجانب الأمريكي مع قرب انتخابات مجالس المحافظات، ربما سيكون له تأثير على العملية الانتخابية، التي تتطلّب وجود استقرار أمني كبير، كما إن هذا التصعيد سيضع الحكومة العراقية في حرج كبير أمام المجتمع الدولي".

تحرك سريع

وحث النائب العراقي "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وأعضاء حكومته على التحرك السريع من أجل تهدئة الأوضاع الأمنية، ومنع أي تصعيد عسكري جديد بين الفصائل والجانب الأمريكي، خشية وصول الأمور إلى مرحلة خطيرة تخرج عن السيطرة، وهذا ما نخشاه في قادم الأيام".

من جهته، قال السياسي العراقي البارز أثيل النجيفي، لـ"إرم نيوز"، إن "التصعيد بين الفصائل والأمريكان ستكون له تداعيات كبيرة وخطيرة حتى على الحكومة العراقية، التي تُطلق وعودًا بشأن حماية الوجود الأمريكي في العراق، وهذه التداعيات ربما يكون لها تأثير على المواطن بصورة مباشرة، خاصة المتعلقة بالجانب الأمني والاقتصادي".

وأضاف النجيفي أن "الولايات المتحدة أبلغت العراق أكثر من مرة بأنها ستردّ عسكريًّا على هجمات الفصائل، ورغم التحذيرات فإن الحكومة لم تستطع إيقاف تحركات الفصائل وعملياتها ضد الأمريكان، ونتوقع أنّ التصعيد سيكون حاضرًا خلال الفترة المقبلة، وهذا يعني أن العراق مقبل على أوضاع غير مستقرة على مختلف الأصعدة".

تداعيات اقتصادية

وحذّر النجيفي من أن "أي تصعيد عسكري بين الفصائل والجانب الأمريكي، سيكون ضحيته المواطن العراقي، فتداعيات هذا الصراع ستنعكس بصورة كبيرة على الوضع العراقي الداخلي، خصوصًا في ظل وجود أزمة الدولار والارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية وغيرها، فأي تطور أمني سيكون له انعكاس على الوضع الاقتصادي".

تهدئة الأوضاع

في المقابل، قال الباحث في الشأن السياسي والأمني مخلد حازم، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك خشية سياسية وشعبية وحتى حكومية من التصعيد العسكري بين الفصائل والجانب الأمريكي، فالكل يدرك خطورة هذا التصعيد وتأثيره على الأوضاع العراقية الداخلية، ولذا، الكل يعمل حاليًّا على تهدئة الأوضاع".