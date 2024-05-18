سوريا.. مسيّرة إسرائيلية تستهدف مركبة في ريف دمشق (فيديو)
استهدفت مسيّرة إسرائيلية، مركبة مدنية على الطريق العام الذي يربط دمشق ببيروت، بالقرب من منطقة يعفور؛ ما أدى لاحتراق السيارة بالكامل ومقتل من فيها، وفقا لما ذكرته إذاعة "شام أف أم" السورية.
وذكرت جريدة "الوطن" السورية، أن المسيرة الإسرائيلية استهدفت المركبة بالقرب من منطقة الديماس على طريق "دمشق - بيروت"، ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات.
ولم يصدر حتى الآن خبر رسمي يؤكد أو ينفي الخبر، ولم يُعرف من كان يتواجد داخل السيارة.
من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مسيرة إسرائيلية استهدفت بشكل مباشر، سيارة قرب حاجز للفرقة الرابعة بمنطقة الديماس بريف دمشق، على الطريق الواصل بين دمشق- بيروت، ما أدى لتدميرها واحتراقها وسط مصير مجهول يلاحق شخصين هما قيادي في ”حزب الله” ومرافقه، كانا يستقلان السيارة.
وكان المرصد أحصى منذ مطلع العام 2024، 39 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 27 منها جوية و 12 برية، حيث أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 79 هدفًا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر، ومقرات، ومراكز، وآليات.