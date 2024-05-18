سوريا.. مسيّرة إسرائيلية تستهدف مركبة في ريف دمشق (فيديو)

استهدفت مسيّرة إسرائيلية، مركبة مدنية على الطريق العام الذي يربط دمشق ببيروت، بالقرب من منطقة يعفور؛ ما أدى لاحتراق السيارة بالكامل ومقتل من فيها، وفقا لما ذكرته إذاعة "شام أف أم" السورية.

وذكرت جريدة "الوطن" السورية، أن المسيرة الإسرائيلية استهدفت المركبة بالقرب من منطقة الديماس على طريق "دمشق - بيروت"، ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات.

ولم يصدر حتى الآن خبر رسمي يؤكد أو ينفي الخبر، ولم يُعرف من كان يتواجد داخل السيارة.