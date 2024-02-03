"فورين أفيرز": حرب غزة كشفت "ضعف العضلات" الأمريكية

قالت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية إن الحرب في قطاع غزة، أظهرت "ضعف العضلات الأمريكية" في الجهود الدبلوماسية والعسكرية، وأكدت أن "حلول مشكلات الشرق الأوسط ستكون من داخله وليس من خارجه".

وذكرت المجلة، في مقال شارك فيه كاتبان، أنه "مع صعوبة احتواء الموقف في الشرق الأوسط بعد حرب غزة، أرسلت واشنطن حاملة طائرات ومسؤوليها في زيارات متتالية للمنطقة، وذهبت أبعد من ذلك بعدما ردت على الهجمات التي شنتها الجماعات المدعومة من إيران خصوصا في اليمن".

وترى المجلة أن "المراهنة على تخصيص أمريكا موارد دبلوماسية وأمنية كبيرة للشرق الأوسط ليس من الحكمة على المدى الطويل".

وأشار التقرير أن "الإدارات المتعاقبة قبل حرب غزة عزمت على التحول إلى الاهتمام للصين الصاعدة، ومواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا، ما يحد بشكل أكبر من قدرتها على التعامل مع الشرق الأوسط".