الصفدي: إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل لن يخدم الأردن ولا فلسطين

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن "إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل لا يخدم الأردن، ولا يخدم فلسطين".

وبين أن "إلغاءها سيكون مضراً للأردن ومضراً لفلسطين، وسيحاصر بشكل كبير قدرتنا على الاستمرار بالقيام بالدور الأساسي والرئيسي في نصرة الشعب الفلسطيني"، على حد تعبيره.

وأشار الصفدي، خلال رده على سؤال بشأن مطالب إلغاء اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل، في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية الرسمية، الأحد، أن اتفاقية السلام "مصدر قوة" للمملكة، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الأردن لا يفرض التطبيع على أي مواطن أردني".