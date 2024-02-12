بمشاركة 25 رئيس دولة وحكومة.. انطلاق القمة العالمية للحكومات بدبي

وتشهد القمة العالمية للحكومات مشاركة عدد من رؤساء الحكومات من بينهم، ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الذي يتحدث خلال جلسة رئيسة للدولة ضيف شرف القمة، ويلقي كل من مصطفى مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر، كلمة رئيسة خلال اليوم الأول من القمة.

كما يشهد اليوم الأول مشاركة كل من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، ومانويل ماريرو كروز، رئيس وزراء جمهورية كوبا، ومسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، في جلسات رئيسة يشهدها الحدث.

وبدأت فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات، بكلمة افتتاحية لوزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد بن عبدالله القرقاوي.

كما يشارك الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة في الإمارات، وداستي جنكينز، الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية في Spotify خلال جلسة بعنوان "مستقبل الصناعات الإبداعية.. كيف يمكن للحكومات تنمية المواهب"، والتي يشهدها اليوم الأول من القمة.

وتجمع القمة العالمية للحكومات، 120 وفدا حكوميا وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.

وتناقش الدورة الجديدة 6 محاور رئيسة، و15 منتدى عالميا تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.