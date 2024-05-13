"الشورى اليمني": ميليشيا الحوثي تعذب مواطنين من تهامة

أدان مجلس الشورى اليمني، إقدام ميليشيا الحوثي على "اعتقال وتعذيب 11 مواطنًا من أبناء تهامة (في محافظة الحديدة) بتهم كيدية باطلة وملفقة ومزيفة".

وكانت ميليشيا الحوثي أعلنت، الأسبوع الماضي، ضبط ما وصفتها بـ"خلية تجسس" مكونة من 11 شخصا، زعمت أنها "تعمل لصالح أمريكا وإسرائيل، عبر تقديم معلومات استخبارية ورصد مواقع الهجمات الصاروخية ضد السفن، وإقلاق السكينة العامة في الحديدة".

وقالت هيئة رئاسة مجلس الشورى في اليمن، إن هذا "السلوك الإجرامي الوحشي، ينم عن حقد دفين ضد أبناء تهامة خاصة واليمنيين عامة".

وأكدت في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن اعتقال ميليشيا الحوثي وتعذيبها لـ11 من أبناء تهامة، "ليس سلوكًا مستغربًا على جماعة امتهنت القتل والترويع والخطف".

وأشارت إلى إقدام الحوثيين في منتصف سبتمبر/ أيلول من العام 2021، على إعدام 9 من أبناء تهامة، بينهم طفل قاصر، على مرأى ومسمع من العالم.

وذكرت هيئة رئاسة مجلس الشورى أن أفعال الحوثيين هذه "لن تزيد أبناء تهامة الأحرار، الذين استخدمت الميليشيا محافظتهم الحديدة منطلقًا لأعمالها الإجرامية، إلا إصرارًا وعزيمة على استكمال تحرير الحديدة وباقي مناطق اليمن".

وطالبت بمحاكمات محلية ودولية لميليشيا الحوثي التي قالت إنها "ملطخة بدماء الأبرياء والعمالة الواضحة والتخابر المعلن والصريح مع إيران".

كما دعت كل المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية، إلى إدانة ووقف "هذه المحاكمات العابثة بحياة اليمنيين وغير القانونية".