هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن حادث في باب المندب

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، إنها تلقت تقريرا عن حادث في محيط مضيق باب المندب على بعد 45 ميلا بحريًّا جنوب غربي الصليف باليمن.

وذكر البيان أن السلطات تجري تحقيقا، وتم توجيه إرشادات للسفن بتوخي الحذر عند العبور.

ويُعد مضيق باب المندب أحد أهم المسارات المائية في العالم لشحنات السلع العالمية المنقولة بحرا.

ويبلغ عرض باب المندب 30 كيلومترا في أضيق نقاطه؛ ما يجعل حركة الناقلات صعبة ومقتصرة على قناتين للشحنات الواردة والصادرة، تفصل بينهما جزيرة بريم.