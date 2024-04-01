الحرس الثوري يعلن مقتل 7 من كبار مستشاريه بهجوم دمشق

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الإثنين، مقتل سبعة من كبار مستشاريه العسكريين خلال الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال بيان لدائرة العلاقات العامة والإعلام في الحرس الثوري، إنه "في أعقاب الهزائم الفادحة التي مني بها نظام الذئب الصهيوني أمام المقاومة الفلسطينية ومقاومة أهل غزة وهزيمة الإرادة الفولاذية لمقاتلي جبهة المقاومة الإسلامية في المنطقة، فقد نفذ هذا النظام جريمة جديدة استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق بهجوم صاروخي".

ولفت البيان إلى مقتل "العميد محمد رضا زاهدي، والعميد محمد هادي حاجي رحيمي، وعدد آخر من كبار المستشارين العسكريين وهم خمسة ضباط".

وتابع أن المستشارين المرافقين هم: "حسين أمان اللهي ومهدي جلالتي ومحسن صداقت، وعلي آغا بابائي وعلي صالحي روز بهاني".