السودان.. نزوح جميع سكان بابنوسة في كردفان إثر الاشتباكات

دفعت الاشتباكات المسلحة المتواصلة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جميع سكان مدينة بابنوسة، في ولاية غرب كردفان بالسودان، إلى النزوح، بحسب ما أفاد شهود عيان لـ"إرم نيوز".

وقال الشهود إن الاشتباكات المستمرة منذ 6 أيام للسيطرة على الفرقة 22 مشاة بابنوسة، إضافة للقصف الجوي المستمر، أجبر سكان المدينة، الذين يزيد عددهم على 100 ألف نسمة، على النزوح.

وقال محمد عيسى، أحد سكان المدينة، لـ"إرم نيوز"، إن "طيران الجيش السوداني نفذ اليوم الإثنين 3 طلعات جوية وأسقط عددا من المتفجرات الثقيلة في المدينة، ما أدى إلى هروب جماعي من بابنوسة إلى مناطق آخرى، مضيفاً أن القصف دمّر مئات المنازل وقتل عددًا من المدنيين".