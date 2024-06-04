أمير قطر وبايدن يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، جهود البلدين نحو التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.

وذكرت الوكالة أن الشيخ تميم تلقى اتصالاً من بايدن ناقشا خلاله "تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود البلدين نحو التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة".

وكان عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران، قال، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن المقترح الذي قدمه الوسطاء في 6 مايو/ أيار الماضي ووافقت عليه الحركة هو الموقف المعتمد، نافيا التوصل لأي اتفاق جديد، وذلك بعد تأكيد واشنطن عدم تلقيها إجابة من الحركة على خطة الرئيس بايدن.

وقدم بايدن، قبل أيام، مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة، يتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وإطلاق سراح الرهائن، وخطة لإعادة الإعمار.

وقالت حركة حماس آنذاك إنها تنظر بإيجابية لأي مقترح ينص على وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

وتقود قطر ومصر والولايات المتحدة منذ أشهر وساطة لمحاولة التوصل لصفقة لإطلاق سراح الرهائن، ووقف الحرب في قطاع غزة.