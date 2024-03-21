إسرائيل تعلن مقتل "140 مسلحا" في منطقة مستشفى الشفاء

وتابع: "منذ بداية العملية، تم القضاء على أكثر من 140 في منطقة مستشفى الشفاء".

كما "يواصل الفريق القتالي التابع للواء ناحال عملياته وسط قطاع غزة، وضمن العملية تم القضاء على نحو 20 فلسطينيا في اليوم الأخير"، بحسب الجيش.

وزاد بأن قواته تواصل أيضا توغلها في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الرابع، اقتحامه مجمع الشفاء الطبي؛ الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح قبل الاقتحام؛ مما أدى إلى حصار عشرات آلاف الفلسطينيين في المجمع ومحطيه، بالتوازي مع حملة اعتقالات واسعة في صفوف النازحين داخل المستشفى وقصف منازل قريبة، وفق مكتب الإعلام الحكومي في غزة.