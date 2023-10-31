واشنطن: لا ندعم وقف إطلاق النار في غزة حاليًا

أكد البيت الأبيض، الاثنين، أن الولايات المتحدة لا تؤيد الدعوات التي تطلق حاليا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مشدّدا على وجوب الاستعاضة عنها بـ"توقفات مؤقتة" للأعمال الحربية لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "لا نعتقد أن وقف إطلاق النار هو الصواب في الوقت الراهن"، مضيفا: "لا ندعم وقف إطلاق النار حاليا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في مؤتمر صحفي إنه يرفض وقف إطلاق النار في الحرب التي تخوضها بلاده ضد حماس، معتبرا أن خطوة كهذه ستكون "استسلاما" لحماس.