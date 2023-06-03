هل ينجح الاتحاد الأفريقي بحل الأزمة السودانية الراهنة؟

بالتوافق مع بنود الفصل السادس من ميثاق هيئة الأمم المتحدة والمتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات، أعلن الاتحاد الأفريقي في بيان رسمي، يوم الأربعاء الماضي، عن خريطة طريق تهدف إلى حل الأزمة السودانية، اشتملت على مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها لحل النزاع.

وتمثلت تلك الإجراءات في 6 بنود، هي: ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل للأعمال العدائية، والاستجابة الإنسانية الفعالة لتداعيات النزاع، وضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني.

وشملت أيضًا الاعتراف بالدور المحوري الذي تقوم به الدول المجاورة، المتأثرة بالنزاع، واستكمال العملية السياسية الانتقالية الشاملة بمشاركة جميع الأطراف السودانية، وأخيرًا تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية في البلاد.