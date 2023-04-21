اليمن.. مقتل إمام وخطيب صلاة العيد في شبوة

وأشارت المصادر إلى أن "الشيخ الباني عقب انتهائه من إمامة المصلين وخطبتي العيد، استقل سيارته برفقة اثنين من أولاده، قبل أن يعترضه المسلحون ويطلقوا وابلًا من الرصاص على سيارته، ما أدى إلى مقتله وإصابة نجليه".

ومن جهتها، قالت مصادر أخرى إن "مصلى العيد في بيحان، شهد مشادة كلامية بين فريقين من المسلحين حول من يتولى إمامة المصلين وإلقاء خطبتي العيد، قبل أن تهدأ الأمور ويؤم المصلين الشيخ الباني".

وذكر موقع "عدن الغد" المحلي، أن "خلافًا نشب في مصلى العيد بمديرية بيحان، بين مسلحين يتبعون قوة عسكرية وآخرين يتبعون الشيخ عبدالله الباني، على خلفية إمامة الناس للصلاة".

وأشار الموقع إلى أن "الخلاف تحوّل إلى عراك وإطلاق نار أودى بحياة الشيخ الباني وأدى لإصابة عدد من مرافقيه".