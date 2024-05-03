خبراء: ارتباط حزب الله بإيران يقوّض المبادرة الفرنسية للتهدئة

قلل مسؤولون سابقون وخبراء من جدوى العرض الفرنسي الذي وافقت عليه تل أبيب، الأربعاء، لعقد مفاوضات غير مباشرة في باريس لإيجاد تسوية دبلوماسية شاملة بين إسرائيل وميليشيا "حزب الله".

ورجّح متابعون أن يتمسك "حزب الله" بالموقف الإيراني المتمثل في المواجهة، ما يُضعف فرص التوصل إلى حل.

وقال الوزير اللبناني السابق مروان حمادة إن المفاوضات غير المباشرة تُجرى حالياً من خلال الوسيط الفرنسي من جهة والأمريكي من جهة أخرى، في بيروت وتل أبيب وليس في باريس، وما يُقترح حالياً أن تقام تلك المفاوضات في باريس بدلا من أن ترسل الأخيرة ممثليها إلى المنطقة.

لا مفاوضات مباشرة

وأضاف حمادة، في تصريحات لـ"إرم نيوز": "لا أتوقع أن تُجرى المحادثات في باريس قريبا؛ لأن المباحثات الثلاثية كانت تُجرى في الناقورة بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين تحت رعاية الأمم المتحدة، وهذه المفاوضات متوقفة حالياً طالما أن النار مشتعلة في الجنوب، والآن الأمور مرهونة بالتطورات في غزة"، وفق تعبيره.

وأوضح أن المفاوضات المباشرة غير قائمة، لا بين السلطة اللبنانية والإسرائيلية، ولا بين "حزب الله" وإسرائيل، لذلك لن يتغير شيء عما يجري حالياً، بحسب تقديره.

ولفت حمادة إلى أن المفاوضات ستكون متاحة إذا توقفت الحرب في غزة، ولو في إطار الهدنة، وإن لم يتوقف إطلاق النار "سيتمسك حزب الله بمواقف إيران المتمثلة في المواجهة".

وتوقع أن يكون الرد الإسرائيلي على خارطة الطريق التي تسلمتها من فرنسا "ليتوقف إطلاق النار ونبدأ مفاوضات غير مباشرة"، أما الجواب اللبناني، وهو جواب "حزب الله" لكنه بواسطة الحكومة، فيتمثل في "وقف الحرب في غزة أولا قبل أي حديث آخر عن وقف إطلاق النار".