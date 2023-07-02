"الدعم السريع" تعلن إسقاط مقاتلة "ميغ" للجيش شمال الخرطوم بحري
أعلنت قوات "الدعم السريع"، اليوم الأحد، إسقاط طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة شمال بحري "الكباش".
وقالت القوات في بيان لها عبر تويتر، اطلع عليه "إرم نيوز" إن طيران الجيش السوداني هاجم صباح اليوم عددًا من الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاث؛ ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات بين المدنيين.
وأضاف البيان أن عناصر قوات "الدعم السريع" "تصدوا لاعتداءات فلول النظام البائد بإسقاط طائرة من طراز (ميغ) كانت تقصف المواطنين الأبرياء".
وقال المتحدث باسم "الدعم السريع" في البيان إن القوات "لن تتراجع خطوة واحدة للوراء دون كسر حلقة الشر التي صنعها الانقلابيون والفلول الحالمون بالعودة إلى السلطة لممارسة طغيانهم على شعبنا العظيم".
وظهر عدد من مقاتلي قوات "الدعم السريع" في مقطع مصور انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، حاملين أسلحتهم، وأكدوا فيه إسقاط طائرة "ميغ" التابعة للجيش في منطقة "الكباش".
واستعرض المسلحون حطامًا قالوا إنه للطائرة العسكرية التي تم إسقاطها بعد استهدافها بالمضادات الأرضية.
وأعلنت قوات "الدعم السريع" في 3 مناسبات سابقة الأسبوع الماضي إسقاط طائرات مقاتلة من طراز "ميغ" و"سوخوي" تابعة للجيش السوداني في مختلف مناطق العاصمة.