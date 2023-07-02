"الدعم السريع" تعلن إسقاط مقاتلة "ميغ" للجيش شمال الخرطوم بحري

أعلنت قوات "الدعم السريع"، اليوم الأحد، إسقاط طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة شمال بحري "الكباش".

وقالت القوات في بيان لها عبر تويتر، اطلع عليه "إرم نيوز" إن طيران الجيش السوداني هاجم صباح اليوم عددًا من الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاث؛ ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات بين المدنيين.

وأضاف البيان أن عناصر قوات "الدعم السريع" "تصدوا لاعتداءات فلول النظام البائد بإسقاط طائرة من طراز (ميغ) كانت تقصف المواطنين الأبرياء".

وقال المتحدث باسم "الدعم السريع" في البيان إن القوات "لن تتراجع خطوة واحدة للوراء دون كسر حلقة الشر التي صنعها الانقلابيون والفلول الحالمون بالعودة إلى السلطة لممارسة طغيانهم على شعبنا العظيم".